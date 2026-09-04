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Владимирские новости

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Во Владимирской области третий день сбивают украинские дроны

Во Владимирской области третий день сбивают украинские дроны

За ночь уничтожены 490 украинских беспилотников над 18 регионами России и Черным морем.Владимирскую область третий день подряд атакуют украинские дроны.

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