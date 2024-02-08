Спина «сказала» мне спасибо

В Лосинке журналист «ЗБ» проверила на себе, чем полезна лечебная физкультура Занятия лечебной физкультурой (ЛФК) назначают при различных заболеваниях, но самые частые посетители — люди, у которых есть проблемы с позвоночником, и те, кто восстанавливается после травм.