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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Михайлов: «У меня был и есть снайперский рекорд советских чемпионатов, а Мозякин установил рекорд КХЛ, в которой я не играл» 

В 572 матчах в рамках чемпионатов СССР экс-форвард забросил 428 шайб. – Что скажете о прощальном матче Сергея Мозякина, который отнял у вас снайперский рекорд? – Не совсем точно сказано.

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