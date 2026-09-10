МВД выдворило 100 тысяч мигрантов из России за полтора года

МВД России за полтора года выдворило около 100 тысяч мигрантов, нарушивших закон, из них 75 тысяч принудительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зильбертруд* прик...
- ВП На защиту русских...
- ВП Крах: США перешли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым