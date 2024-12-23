Семья из десяти человек погибла при падении самолёта на город в Бразилии

Частный самолёт врезался в здание и разбился, а его обломки отлетели в гостиницу неподалёку.В воскресенье, 22 декабря, в бразильском Грамаду упал небольшой частный самолёт, принадлежавший местному бизнесмену Луису Клаудиу Салгейру Галеази.
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