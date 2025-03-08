Украинский пленный рассказал об обучении в Германии МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, которое Минобороны РФ предоставило журналистам, что в ходе подготовки в Германии обучался теории стрельбы из немецкого «Браунинга», при этом на полигоне был только турецкий пулемёт.