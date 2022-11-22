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Алонсо выступает на тестах в Абу-Даби за «Астон Мартин» без рекламных логотипов на машине

Алонсо выступает на тестах в Абу-Даби за «Астон Мартин» без рекламных логотипов на машине

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо участвует в послесезонных тестах «Формулы-1» за рулем «Астон Мартин», с которой сняли все логотипы и рекламные наклейки.

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