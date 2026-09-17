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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Интер Майами»: «Месси должен выиграть «Золотой мяч». Он номер один, таких больше нет. Лео должен получить приз с учетом возраста, игры на ЧМ и значения для людей в мире»

Главный тренер « Интер Майами » Кили Гонсалес считает, что нападающий команды Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».

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