Сотрудники старшей школы Тарко-Сале проконсультируют родителей будущих учеников

Первая в Тарко-Сале школа для старшеклассников готовится к приему учеников. В мае ее сотрудники проконсультируют родителей, планирующих отдать сюда детей на обучение, сообщили в сообществе департамента образования Пуровского района в социальной сети «ВКонтакте».