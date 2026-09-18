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Царьград

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Юлия Мендель заявила о приказах Зеленского взрывать мосты в Киеве

Юлия Мендель заявила о приказах Зеленского взрывать мосты в Киеве

В интервью Die Weltwoche экс-пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Зеленского в приказах взрывать мосты и станции метро в Киеве при подходе российских войск весной 2022 года, утверждая, что его страх перерос в панику.

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