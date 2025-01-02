Трагедия в Черногории: число жертв стрельбы возросло до 12, среди них дети

В Черногории в результате стрельбы, произошедшей 1 января, погибло 12 человек, включая двух детей. Прокурор Андрияна Настич сообщила, что инцидент случился в пяти местах, и четверо пострадавших проходят лечение.
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