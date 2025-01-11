Подсчитали и напугались: климатологи озадачены итогами 2024 года

Минувший год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Последствия изменения климата в последние годы все сильнее заметны на всех континентах, причем они затрагивают уже не только население беднейших стран, но и наиболее богатых людей мира.
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