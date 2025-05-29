Семье Мединского угрожают украинские радикалы, возбуждено уголовное дело - СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз в адрес семьи помощника президента России и главы переговорной делегации по украинскому вопросу Владимиру Мединскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии