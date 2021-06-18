Что может помешать женщине достичь оргазма?

Социальная медицинаПолитикаЧто может помешать женщине достичь оргазма?Представьте себе такую ситуацию: молодые люди находятся одни в квартире. Играет приятная музыка, горят ароматические свечи.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTTobuСосед может по батарее постучать чтобы не стонала и не охала.Oleg KuzhelevЕсли женщина хочет, ей ничто не помешает достичь оргазма. И наоборот...Evgeniy LeVЕсли её муж/мужик трахает не её...МММПоймал рыбак золотую рыбку. Взмолилась рыбка:"Отпусти меня и я исполню любое твое желание!" Сказал рыбак:"Сделай так, чтоб у меня и моей жены оргазмы были одновременно!" Сделала рыбка. Через какое-то время снова поймал рыбак рыбку. Попросил её:"Убери мое прошлое желание!" -?? -Представь себе, сижу я на рыбалке, солнышко светит, рыбка клюет, рядом рыбаки рыбачат, а у меня оргазм за оргазмом...KrisНу не было у меня возможности принять расслабляющюю ванну, надо было быстрее любимого удовлетворять))Комментировать
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