Социальная медицина

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Что может помешать женщине достичь оргазма?

Что может помешать женщине достичь оргазма?

Представьте себе такую ситуацию: молодые люди находятся одни в квартире. Играет приятная музыка, горят ароматические свечи.

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Tobu
Сосед может по батарее постучать чтобы не стонала и не охала.
Oleg Kuzhelev
Если женщина хочет, ей ничто не помешает достичь оргазма. И наоборот...
Evgeniy LeV
Если её муж/мужик трахает не её...
ММ
Поймал рыбак золотую рыбку. Взмолилась рыбка:"Отпусти меня и я исполню любое твое желание!" Сказал рыбак:"Сделай так, чтоб у меня и моей жены оргазмы были одновременно!" Сделала рыбка. Через какое-то время снова поймал рыбак рыбку. Попросил её:"Убери мое прошлое желание!" -?? -Представь себе, сижу я на рыбалке, солнышко светит, рыбка клюет, рядом рыбаки рыбачат, а у меня оргазм за оргазмом...
Kris
Ну не было у меня возможности принять расслабляющюю ванну, надо было быстрее любимого удовлетворять))

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