Война зашита в генах: почему человечество не сможет отменить войну, как ни старайся

Дискуссия о причинах войн долгое время была сосредоточена на вопросе о том, является ли война продуктом природы или воспитания, наследственности или окружающей среды, предметом естественных или социальных наук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии