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Военное обозрение

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Война зашита в генах: почему человечество не сможет отменить войну, как ни старайся

Война зашита в генах: почему человечество не сможет отменить войну, как ни старайся

Дискуссия о причинах войн долгое время была сосредоточена на вопросе о том, является ли война продуктом природы или воспитания, наследственности или окружающей среды, предметом естественных или социальных наук.

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