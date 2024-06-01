США и Украина договорились завершить переговоры о гарантиях безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорились завершить в ближайшие недели переговоры по долгосрочным договоренностям по вопросу гарантий безопасности для Киева.
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