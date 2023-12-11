Подборка 3418

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Поменьше англицизмов, пожалуйста, вроде даже наверху стали бороться за чистоту русского языка, но вы этот момент прогуляли...
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13 час.
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