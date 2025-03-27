Захарова предрекла прямое столкновение РФ с НАТО

В России решительно несогласны с развертыванием западных миротворческих сил на территории Украины. Это может привести к прямому военному конфликту между Москвой и НАТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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