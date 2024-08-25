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Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ

Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые проголосовали за решение не ратифицировать полномочия делегации страны в этой организации.

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