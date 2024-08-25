Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые проголосовали за решение не ратифицировать полномочия делегации страны в этой организации.
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