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Царьград

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Вход на «Горный институт» ограничили из-за наплыва пассажиров

Вход на «Горный институт» ограничили из-за наплыва пассажиров

Вестибюль станции «Горный институт» временно закрывают на вход из-за увеличившегося числа пассажиров.

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