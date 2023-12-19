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Максим Галкин* высмеял отца Кристины Орбакайте

Максим Галкин* высмеял отца Кристины Орбакайте

Юморист Максим Галкин* с супругой Аллой Пугачевой недавно на короткий срок вернулись в Израиль ради юбилея Андрея Макаревича**.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Заполонили медиапространство информацией о Галкине. Скоро, возможно, уже начнут описывать как он испражняется в туалете... Уже даже противно читать о нем, как и о его старухе-жене - Пугачевой.
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1 д.
Svetlana Kuzmina
&quot;...Кроме того, со сцены юморист пожаловался, что ему сложно в Израиле из-за незнания языка.&quot;                                                                 А если, вдруг, в Литве заставят сдавать экзамен на знание литовского языка - справишься?
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19 час.
Марина
галкин падает все ниже и ниже, шутки все тупее и тупее!!!! Омерзителен!
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17 час.

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