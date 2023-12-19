Максим Галкин* высмеял отца Кристины Орбакайте

вп валентина пожиленко Заполонили медиапространство информацией о Галкине. Скоро, возможно, уже начнут описывать как он испражняется в туалете... Уже даже противно читать о нем, как и о его старухе-жене - Пугачевой.

Svetlana Kuzmina "...Кроме того, со сцены юморист пожаловался, что ему сложно в Израиле из-за незнания языка." А если, вдруг, в Литве заставят сдавать экзамен на знание литовского языка - справишься?