На фестивале «Меридианы Тихого» покажут 8 фильмов о Дальнем Востоке

На международном кинофестивале «Меридианы Тихого» представят восемь фильмов о Дальнем Востоке. Команда фестиваля представит картины на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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