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Царьград

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"Доходы растут, жизнь в России сказочно улучшается": Делягин заметил нестыковку в благостных отчётах чиновников

"Доходы растут, жизнь в России сказочно улучшается": Делягин заметил нестыковку в благостных отчётах чиновников

Михаил Делягин заметил нестыковку в благостных отчётах чиновников: "Доходы растут, жизнь в России сказочно улучшается".

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Делягин правильно сказал про кредиты, но упустил ч то парни которые пошли добровольцами в СВО и из за этого снизилась безработица на 4,5%. Это на заслуга работы Нибиулиной и Селуанова. РВСН.
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