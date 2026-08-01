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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Решение судьи из Денвера может позволить игрокам, начавшим выступление в NCAA в сезоне-2022/23, вернуться на студенческий уровень

Студенческий спорт столкнулся с прецедентным судебным решением, которое может внести хаос в ситуацию в NCAA.

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