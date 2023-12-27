RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

126 подписчиков

Новак: Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай

Большая часть российской нефти экспортируется в Китай и Индию. Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пойдет в Китай, а доля Индии выросла за два года до 40 процентов, цитируют российские государственные информационные агентства слова вице-премьера РФ Александра Новака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх