Адмирал ВМС США предупредил о риске эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

Эскалация конфликта вокруг Тайваня, вероятно, произойдет уже в этом году на фоне чего американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) нужно "подготовить к бою", считает адмирал Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Майк Гилдэй.