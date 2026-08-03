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Батарея больше 9000 мАч, топовая платформа и экран 2К. Раскрыты характеристики iQOO Neo11S

Батарея больше 9000 мАч, топовая платформа и экран 2К. Раскрыты характеристики iQOO Neo11S

В Сети появились новые подробности о будущем флагмане iQOO Neo11S. По информации известного китайского инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500.

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