Батарея больше 9000 мАч, топовая платформа и экран 2К. Раскрыты характеристики iQOO Neo11S

В Сети появились новые подробности о будущем флагмане iQOO Neo11S. По информации известного китайского инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии