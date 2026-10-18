Фролова после неудачи в Батуми выиграла короткую программу, но главным событием вечера стали слезы Софьи Муравьевой — фигуристка вышла на лед без тренера, упала с флипа, расплакалась и осталась пятой, а ее экс-тренер Плющенко после падения ушел.