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Сварка тонкого металла

Сварка тонкого металла

Сварка тонкого металла - вопрос, который сегодня часто волнует и начинающих сварщиков, и тех, кто работает со сваркой уже давно, но впервые столкнулся с проблемами, которые возникают при сварке изделий, изготовленных из тонкого металла.

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