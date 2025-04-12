Сварка тонкого металла - вопрос, который сегодня часто волнует и начинающих сварщиков, и тех, кто работает со сваркой уже давно, но впервые столкнулся с проблемами, которые возникают при сварке изделий, изготовленных из тонкого металла.
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