Псаки обвинила Трампа в захвате власти в США

Дмитрий Гурин

Вот кто бы вякал, так это Псяшка. Ну молчала бы лучше теперь рейтинг Долика среди амеров еще больше поднимется. То что Додик борзый комерц это всем известно, но этого для руководства таким государством маловато будет. О людях надо думать лучше а на вопросы смотреть ширше. Своими ультиматумами и экономическими нападками он мало чего добьется а вот проблем своему государству создаст намного больше.