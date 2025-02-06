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Псаки обвинила Трампа в захвате власти в США

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Дональд Трамп вместе со своей командой захватил власть в США.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Здесь, она права.  Трамп - этого долго добивался...
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20 час.
Дмитрий Гурин
Вот кто бы вякал, так это Псяшка. Ну молчала бы лучше теперь рейтинг Долика среди амеров еще больше поднимется. То что Додик борзый комерц это всем известно, но этого для руководства таким государством маловато будет. О людях надо думать лучше а на вопросы смотреть ширше. Своими ультиматумами и экономическими нападками он мало чего добьется а вот проблем своему государству создаст намного больше.
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20 час.
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