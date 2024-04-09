АБР хочет добиться для небольших банков права на открытие депозитов за рубежом

Ассоциация банков России (АБР) надеется добиться наделения кредитных организаций с базовой лицензией правом размещать средства на депозитах в иностранных банках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление вице-президента АБР Алексея Войлукова.
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