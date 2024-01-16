Итоги и планы: Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Асем Джунуспекова отчиталась перед акимом региона об итогах работы за 2023 год и планах на 2024-й, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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