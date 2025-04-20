На Украине не зафиксировали воздушных атак в ночь пасхального перемирия Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении пасхального перемирия, воздушных атак по стране за эту ночь не было.
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