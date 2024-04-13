НАТО планирует создание штаба в 140 километрах от российских границ Ирэн ОрлонскаяВ городе Миккели, расположенном в Финляндии примерно в 140 км от границы с Россией, планируется создание штаба сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.
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