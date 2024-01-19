Собянин: Москва возместит столичным кинокомпаниям расходы на аренду

Необходимо подать заявку и собрать пакет документов до 29 февраля Московские производители фильмов смогут возместить траты на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съемки.
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