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В США заявили об окончании конфликта на Украине: «Россия де-факто победила»

В США заявили об окончании конфликта на Украине: «Россия де-факто победила»

Москва одержала победу не только над Украиной, но и над НАТО.Американское издание The National Interest выпустило статью, в которой утверждается, что украинский конфликт фактически завершен, а Россия одержала победу не только над Киевом, но и над блоком НАТО.

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Комментарии
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Астон Мартин
получается что именно Трамп все разруливает , а к байдену вопросы останутся или замылятся тихим сапом ...🥸
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1 д.
Tania Еременко
Главное - продолжать давить нациков, бандерлогов и наёмников.
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1 д.
Надежда Петракова
Точно! 🤝
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23 час.
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