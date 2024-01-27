Зачем сбили Ил-76 с украинскими пленными?

Провокация, ошибка или далеко идущая задумка невидимых натовских стратегов, призванная придать конфликту новое содержание? Этот вопрос с энтузиазмом обсуждается во всех видах СМИ, строятся версии, варианты и мнения.
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