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Великая Евразия

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Зачем сбили Ил-76 с украинскими пленными?

Зачем сбили Ил-76 с украинскими пленными?

Провокация, ошибка или далеко идущая задумка невидимых натовских стратегов, призванная придать конфликту новое содержание? Этот вопрос с энтузиазмом обсуждается во всех видах СМИ, строятся версии, варианты и мнения.

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