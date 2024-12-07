Мезенцев: Просьба Лукашенко о размещении «Орешника» является сигналом Западу

Просьба президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении на территории республики новейшей российской ракетной системы «Орешник» не только способствует росту оборонного потенциала Союзного государства, но и является сигналом Западу.
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