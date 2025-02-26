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Царьград

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Трамп допустил, что Киеву хватит вооружений до момента достижения соглашения США и России

Трамп допустил, что Киеву хватит вооружений до момента достижения соглашения США и России

Президент США Дональд Трамп допустил, что Киеву хватит вооружений для проведения боевых действий, но до момента достижения соглашения с Россией по урегулированию конфликта.

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