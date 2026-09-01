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Царьград

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МИД России осудил вандализм памятника в Латвии

МИД России осудил вандализм памятника в Латвии

Вандалы повредили комплекс "Саласпилс" под Ригой, памятник погибшим советским солдатам. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это "историческим бешенством".

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