МИД России осудил вандализм памятника в Латвии

Вандалы повредили комплекс "Саласпилс" под Ригой, памятник погибшим советским солдатам. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это "историческим бешенством".
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