«Спартак» разгромил «Ростов», Россия может сыграть с Сирией, победа «Зенита», поражение СКА, страшная травма Карвахаля, Илич уволен из «Пари НН», Косторная – тренер у Плющенко и другие новости

Походу полный разрыв крестов И всего чего можно Колено в другую сторону 😱

Эх, Карвахаль. Мало кому в Реале симпатизировала. И надо же, такое, несчастье

Лена Мисько

Вратарь «Жироны» Гассанига отбил три пенальти в одной игре с «Атлетиком»! Интересно, что одиннадцатиметровые били разные игроки «Атлетика» (Беренгер, Иньяки Уильямс, Эррера) и ни один из них не смог переиграть вратаря. В итоге «Жирона» вырвала победу на 9-ой добавленной минуте, забив с пенальти. Матч закончился со счетом 2:1