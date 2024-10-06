«Спартак» разгромил «Ростов», Россия может сыграть с Сирией, победа «Зенита», поражение СКА, страшная травма Карвахаля, Илич уволен из «Пари НН», Косторная – тренер у Плющенко и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ – 3:0. Шамар Николсон оформил дубль, еще один гол забит из-за ошибки Одоевского.
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