Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

866 подписчиков

«Спартак» разгромил «Ростов», Россия может сыграть с Сирией, победа «Зенита», поражение СКА, страшная травма Карвахаля, Илич уволен из «Пари НН», Косторная – тренер у Плющенко и другие новости

«Спартак» разгромил «Ростов», Россия может сыграть с Сирией, победа «Зенита», поражение СКА, страшная травма Карвахаля, Илич уволен из «Пари НН», Косторная – тренер у Плющенко и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ – 3:0. Шамар Николсон оформил дубль, еще один гол забит из-за ошибки Одоевского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Походу полный разрыв крестов И всего чего можно Колено в другую сторону 😱
Ответить
18 час.
Лена Мисько
Эх, Карвахаль. Мало кому в Реале симпатизировала. И надо же, такое, несчастье
Ответить
17 час.
Лена Мисько
Вратарь «Жироны» Гассанига отбил три пенальти в одной игре с «Атлетиком»! Интересно, что одиннадцатиметровые били разные игроки «Атлетика» (Беренгер, Иньяки Уильямс, Эррера) и ни один из них не смог переиграть вратаря. В итоге «Жирона» вырвала победу на 9-ой добавленной минуте, забив с пенальти. Матч закончился со счетом 2:1
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх