Про 9 млн осуждённых при Сталине за опоздания и «прогулы»

Подписчики не поверили, что при Сталине за опоздания и прогулы осудили 9 млн человек. Ну, господа, давайте всё же помнить, о ком мы говорим.
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Евреи-революционеры-экстремисты и убийцы породили своим экстремизмом госпереворот, просто убивали Россию своими "революционными" интригами "революционным красным террором". Убивали то, на чем держалась Россия - ПРАВОСЛАВИЕ.
А документик автору слабо предоставить, а не эту самопальную табличку? Почему-то количество осуждённых за опоздания и прогулы (по этой бумажонке) превышает общее количество заключённых?! Хватит брехать...
Бли-ин! Иногда что-нибудь прочтёшь - прямо как перестроечный "Огонёк" почитал! Такими вот "перлами" нам тогда мозги и промывали! А поскольку иммунитета от подобной чепухи, критического мышления к материалам, спускаемым "сверху" (как говорила миссис Хадсон: "Так пишет "Таймс!") в отличие от последующих лет у нас ещё не было выработано, мы поверили подобным высерам, и СССР НАШИМИ ЖЕ УСИЛИЯМИ и развалился! Что интересно - полное ощущение того, что сочинители этих опусов ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ ТЕМ, о которых рассуждают! Это мне напомнило подобного "знатока российской истории" : "Иван Грозный, за жестокость прозванный Васильевичем"!
Ну ладно - мы хоть этот иммунитет выработали - а вот соседям из 404-й мозги не просто промыли, а ПРОДРАИЛИ ДО БЛЕСКА, превратив нормальных, не отличающихся от нас людей, по существу в ЗОМБИ - тупых и жестоких майданутых кастрюлеголовых скакуасов!
А ЧАСТЬ россиян, НЕ ВЫРАБОТАВШИХ ЭТОТ ИММУНИТЕТ, вопящих про "кровавый советский режим", сдристнули за границу, откуда дерьмом поливают уже не только Сталина и СССР, но вообще ВСЮ российскую историю - хоть Великое Московское Княжество!
Обратил внимание: подобного АНТИСОВЕТСКОГО содержания вирши появились как-то РЕЗКО, на ранее не замеченных в антисоветизме сайтах! ПРЕДПОЛАГАЮ (меня наверное примут за шпиономана) - это работа ЦИПСО или прочих "контрафеерге"!
Я вообще заметил по интернету - РЕЗКО АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ не только антисоветские, но вообще АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ силы, конечно - наша государственная власть (как и всё на свете) не совершенна - но видимое невооружённым взглядом АКЦЕНТИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ НА НЕДОСТАТКИ ни к чему хорошему ни в 1917, ни в 1991 годах население не привело!
Откуда деньги на подобные высеры - догадываюсь. Помимо заграничного финансирования - вполне объяснимого - надо быть дебилом, чтобы не финансировать противников своих конкурентов, в последнее время мы видим прямо какое-то "контрнаступление" своих "родных" коррупционеров! КУЧНО ПОШЛО !!! Нечистых на руку судей, зарвавшихся госслужащих, проворовавшихся высших вояк, и т.д., "за жопу взяли" - так подобные им не просто не утихают, а как-то ДЕМОНСТРАТИВНО "чудачат"! Надеются переломить ситуацию - вернуть "семибанкирщину", где они "пануют" и от государства не зависят?
Автор, выпей яду! И прекрати пользоваться сомнительными историческими источниками.