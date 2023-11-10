Рецепт супа "Харчо" из говядины

Суп "Харчо" занял достойное место в нашей кухне, его многие любят и готовят. Сегодня я хочу познакомить вас с рецептом приготовления вкуснейшего супа "Харчо" из говядины, который я нашла у одной известной профессиональной поварихи, которая приспособила грузинский рецепт под наши российские возможности.