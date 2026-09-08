Watch: Le Sserafim teases video for 'Made My Night,' new song for 'Overwatch'

K-pop group Le Sserafim shared a preview of its music video for "Made My Night," a new song for the video game "Overwatch" releasing Thursday.
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