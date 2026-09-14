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Регионы России

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ЕС обвинил Россию в атаке дрона по поезду на границе Украины и Польши

ЕС обвинил Россию в атаке дрона по поезду на границе Украины и Польши

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Кайя Каллас заявила, что удар беспилотника по пассажирскому поезду Киев—Варшава на границе Украины и Польши был попыткой запугать страны Запада, поддерживающие Украину.

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