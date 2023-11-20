Арт-погружение: увлекательная лекция о великом художнике и мастер-класс с картиной в его стиле

Арт-погружения в студии Artista состоят из двух частей: сначала проходит небольшая лекция, которая знакомит слушателей с жизнью и творчеством одного из выдающихся художников, а затем на мастер-классе участники создают собственные картины в стиле героя вечера.
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