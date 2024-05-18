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После разговора с послами в МИД РФ Запад отменил главную операцию на 9 Мая. Чем Путин так напугал "партнёров"?

После разговора с послами в МИД РФ Запад отменил главную операцию на 9 Мая. Чем Путин так напугал "партнёров"?

Великобритания и Франция получили открытое предупреждение по поводу возможных провокаций со стороны "страны У".

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Комментарии
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Natalija Osminina
СВО бы закончилась давным давно, если бы Путин &quot;шарахнул&quot; ТЯО на фронте,  Кинжалом по Банковой, Цирконом- по военным базам НАТО в Европе. Как бабка бы отшептала. Но остался бы вопрос: с кем строить новый мир? И пока сильные мира сего телятся в разумьях, и кланы, коих расплодилось, как тараканов, борятся за власть в новом маячащем на горизонте мира- идет СВО.
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7 час.
фарид сабиров
Надо по херанцузскому легиону долбануть этими ракетами если сунуться. Что бы все и вся в молекулы раскидало и хоронить только памперсы остались. Да и остатки не выдавать хоронить. Они сами сюда пришли вот пусть и лежат , что хотят то и получат.
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6 час.
Natalija Osminina
Так это само собой. Если вычислят- сразу и прихлопнут. Уже вроде как прецедент был.
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6 час.

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