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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В аптеках Киева начинается дефицит импортных лекарств из-за ударов по складам

В аптеках Киева начинается дефицит импортных лекарств из-за ударов по складам

▪️ Проблемы с поставками нарастают после повреждения складов с медикаментами.▪️ Из киевских аптек уже исчезли некоторые импортные лекарства, сообщают сами аптечные сети и украинские СМИ.

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