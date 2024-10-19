Ух, а в народном календаре сегодня день Фомы Неверующего – пора доставать теплые вещички, поскольку с этого дня начинаются холода.
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Ух, а в народном календаре сегодня день Фомы Неверующего – пора доставать теплые вещички, поскольку с этого дня начинаются холода.