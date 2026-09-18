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Царьград

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Рыбакина пропустит Кубок Билли Джин Кинг из-за травмы ахилла

Рыбакина пропустит Кубок Билли Джин Кинг из-за травмы ахилла

Первая ракетка мира Елена Рыбакина пропустит финальную часть Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне, Китай, с 22 по 27 сентября из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в Цинциннати.

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