Рыбакина пропустит Кубок Билли Джин Кинг из-за травмы ахилла

Первая ракетка мира Елена Рыбакина пропустит финальную часть Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне, Китай, с 22 по 27 сентября из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в Цинциннати.
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